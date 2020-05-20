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Российские летчики учатся садиться на корвет "Гремящий"

Российские летчики учатся садиться на корвет "Гремящий"

Летчики Балтфлота начали тренировки на корвете 20385 "Гремящий". Пилоты Ка-27 Морской авиации сейас отрабатывают посадки, пишет Telegram-канал "Оборонка".

В ходе испытаний проверяется работа авиационного комплекса корабля. Тестовые заходы ведутся днем, ночью, на ходу, на якоре и в дрейфе – всего будет осуществлено около десяти посадок за неделю.

До этого экипаж корабля испытывал его в Белом и Баренцевом морях. В том числе производились стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс" с поражением береговых и морских условных целей.

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По материалам: uposters.ru

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