Российские летчики учатся садиться на корвет "Гремящий"

Вадим Карасев

Летчики Балтфлота начали тренировки на корвете 20385 "Гремящий". Пилоты Ка-27 Морской авиации сейас отрабатывают посадки, пишет Telegram-канал "Оборонка".

В ходе испытаний проверяется работа авиационного комплекса корабля. Тестовые заходы ведутся днем, ночью, на ходу, на якоре и в дрейфе – всего будет осуществлено около десяти посадок за неделю.

До этого экипаж корабля испытывал его в Белом и Баренцевом морях. В том числе производились стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс" с поражением береговых и морских условных целей.