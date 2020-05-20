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Российский газ оказался не нужен Турции

Российский газ оказался не нужен Турции

Турция с каждым годом закупает все меньше и меньше российского газа. Только по итогам марта поставки сократились в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет "Интерфакс".

По данным таможенной службы, в сравнении с 2018 годом поставки упали в 14 раз. Турция теперь приобретает у России меньше газа, чем отдельные страны Прибалтики, хотя ранее официальная Анкара была вторым клиентом "Газпрома" по объемам.

Вместо российского газа турки теперь пользуются сжиженным энергоносителем из США, Алжира, Катара, Нигерии. К такой ситуации привело падение цен – отныне СПГ более конкурентоспособен, чем даже поставки по "Турецкому потоку", открытому лишь полгода назад.

Как писал Ruposters, Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку Nord Stream 2 AG на освобождение от регулирования "Северного потока-2" газовой директивой ЕС, согласно которой оператор должен резервировать не менее 50% мощности трубопровода для сторонних поставщиков. Фактически это будет означать, что половина СП-2 будет простаивать.

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По материалам: uposters.ru

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