Росстат заявил о замедлении роста цен на гречку и рис

Алексей Вольцев

Рост цен на гречку и рис в России с 13 по 18 мая слегка замедлился, цены на пшено не менялись, сахар продолжил дешеветь, снизилась и стоимость лука, однако несколько ускорился рост цен на картофель, следует из сообщения Росстата.

"За период с 13 по 18 мая 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 1,2%. Подорожание на 3% и более отмечено в 6 субъектах Российской Федерации, самое заметное в Псковской и Магаданской областях - на 7,1% и 6,3% соответственно. В Республике Саха (Якутия) и Пермском крае она подешевела на 1,5%", - говорится в сообщении.