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Ростовская область будет выходить из режима ограничений неравномерно

Ростовская область будет выходить из режима ограничений неравномерно

Власти думают ввести послабления на ограничения в некоторых регионах Ростовской области. Заместитель губернатора региона Сергей Бондарев предложил ослабить режим самоизоляции там, где рост заболеваемости остановлен. Это можно сделать уже на следующей неделе, т.е. к концу мая.

В некоторых городах Ростовской области власти предложили ввести карантин. В Азове, Каменск-Шахтинском, Донецке, Сальске, а также Семикаракорском, Неклиновском, Обливском, Мясниковском районах повышенная заболеваемость, люди не выполняют санитарные требования. Именно в этих районах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Инициативу Сергея Бондарева поддержали глава донского Минздрава Татьяна Быковская и главный санитарный врач области Евгений Ковалев. С ними согласился и губернатор Василий Голубев.

Как отметил Голубев, в общем обстановка напряженная и не дает перейти на следующий этап послабления. Если отмеченные территории закрыть на карантин, можно подумать о снятии ограничений с районов, которые соблюдают все нормы по защите от коронавирусной инфекции. Глава Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить документы до вечера 21 мая, пишет 161.ru.

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По материалам: u-f.ru

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