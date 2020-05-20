Ростовская область будет выходить из режима ограничений неравномерно

Вадим Карасев

Власти думают ввести послабления на ограничения в некоторых регионах Ростовской области. Заместитель губернатора региона Сергей Бондарев предложил ослабить режим самоизоляции там, где рост заболеваемости остановлен. Это можно сделать уже на следующей неделе, т.е. к концу мая.

В некоторых городах Ростовской области власти предложили ввести карантин. В Азове, Каменск-Шахтинском, Донецке, Сальске, а также Семикаракорском, Неклиновском, Обливском, Мясниковском районах повышенная заболеваемость, люди не выполняют санитарные требования. Именно в этих районах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Инициативу Сергея Бондарева поддержали глава донского Минздрава Татьяна Быковская и главный санитарный врач области Евгений Ковалев. С ними согласился и губернатор Василий Голубев.

Как отметил Голубев, в общем обстановка напряженная и не дает перейти на следующий этап послабления. Если отмеченные территории закрыть на карантин, можно подумать о снятии ограничений с районов, которые соблюдают все нормы по защите от коронавирусной инфекции. Глава Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить документы до вечера 21 мая, пишет 161.ru.

Читайте также: В Ростовской области посещение храмов или кладбищ может привести к штрафуВ Ростовских автобусах штрафуют нарушителей масочного режимаВ Ростовской области начнут проводить тесты на антитела к COVID-19