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Рудковская рассказала о заработке десятков миллионов рублей в Instagram

Рудковская рассказала о заработке десятков миллионов рублей в InstagramФото: @rudkovskayaofficial

Музыкальный продюсер Яна Рудковская во время спецвыпуска шоу «Осторожно, Собчак» рассказала о заработке десятков миллионов рублей в Instagram. Запись передачи опубликована на YouTube-канале Ксении Собчак.

Рудковская заявила, что благодаря своему аккаунту в социальной сети ежегодно получает около 71 миллиона рублей (1 миллион долларов). «Ко мне идут в основном люксовые бренды. У Ксении Анатольевны больше, около двух, а у меня миллион», — пояснила она.

«Просто поймите, у меня Instagram связан с люксом. У меня контракты с самыми дорогими автомобилями. У мужа Porsche и Rolls-Royce, а у меня только Porsche», — сказала продюсер.

Собчак заявила, что Рудковская является лишь клиентом модных брендов, но при этом не получает никаких рекламных средств за то, что показывает их продукцию на своей странице. Та ответила, что является «другом брендов», и напомнила, что представители Dior предложили провести званый ужин в ее доме. По мнению продюсера, компания отказала бы другим клиентам, желающим организовать подобное мероприятие.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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