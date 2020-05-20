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Самые сильные домашние обереги от зла и неприятностей

Самые сильные домашние обереги от зла и неприятностей

В мире довольно много неприятных людей, различного негатива и зла. В связи с этим эксперты в области биоэнергетики рекомендуют вам пользоваться сильными домашними оберегами, которые защитят вас от любых неприятностей.

Существуют мощные славянские обереги для дома, которые можно сделать своими руками, но совсем не обязательно искать что-то необычное или делать что-то самим. Существуют простые обереги, которые не требуют никаких действий по активации. Они сэкономят ваше время и силы, но поставят мощнейшую защиту от всего плохого.


Веник

Мало кто знает, но еще с древнейших времен веник являлся не только важным предметом домашнего обихода, но и сильнейшим оберегом от проблем финансового характера.

Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают о том, что необходимо ставить веник в углу, причем так, чтобы его ручка смотрела вниз. Это очень важно, ведь если сделать наоборот, то так деньги будут сами выметаться из дома.

Гвоздь в дверном косяке


Особой силой обладает вбитый в дверной косяк гвоздь. Для этих целей стоит купить новый гвоздь, не используя старый. Согласно поверьям, такой оберег будет защищать ваш дом от нечисти, врагов и порчи.

Также этот оберег позволит вам и вашим домочадцам меньше болеть, чаще иметь хорошее настроение и защиту от уныния. Вбитый гвоздь отлично сочетается с подковой.

Подкова

Это один из древнейших талисманов и оберегов для дома. Первое, что стоит помнить о данном домашнем защитнике, — это необходимость выбора правильного материала. Она должна быть сделана из металла или древесины, но никак не из пластика, который не обладает никакой энергией и полностью лишен жизни.

Подкова может быть настоящей, декоративной, старой, новой, любого цвета. Очень важно помнить о том, как правильно ее вешать и куда. Относительно места всё просто — можно повесить ее прямо на дверь либо над нею или перед нею на стену. Другой вопрос — как это сделать: концами вниз или концами вверх. Об этом подробнее вы можете узнать из отдельной статьи о подкове.

Булавка


Многие слышали о булавке в одежде, но также можно зацепить булавку и за шторы, за одежду рядом с входной дверью. Это сильный оберег от сглаза, который будет хранить всю квартиру и всех живущих в ней людей.

Этот оберег можно расценивать как защиту для детей. Можно повесить булавку в детской комнате, но только осторожно — чтобы ребенок ее не нашел и не увидел.

Соль

Соль — это одно из самых сильных и важных веществ во многих ритуалах. Обычная домашняя соль — великолепный оберег от любого зла, причем она не требует никаких обрядов и ритуалов.

Чтобы использовать ее как оберег от зла, порчи и других неприятностей, просто посыпьте ею порог вашего дома. Любой недобрый человек, который войдет в вашу дверь, обязательно дважды подумает, прежде чем делать какие-то пакости вам и вашим близким.

Растения-обереги

Из растений самой сильной защитой обладают колючие виды вроде кактуса. Достаточно всего лишь одного кактуса на одном окне, чтобы обеспечить надежную защиту от проблем и негатива извне. Например, если вас не устраивает вид из окна, можно поставить на подоконнике кактус. Не ставьте кактусы в других местах, чтобы они не блокировали потоки энергии.

Что касается входной двери, то в этом случае полезными будут вьющиеся растения наподобие плюща или монстеры. Их стоит располагать около дверей, чтобы они не давали неблагоприятной энергии проникать в ваш дом.

Камни-талисманы


Где-нибудь возле входной двери необходимо расположить лунный камень, опал, тигровый глаз или обсидиан. Лунный камень нормализует интенсивность энергетического обмена, ускоряя отток негатива и приток позитива в дом. Опал — камень стабильности и успеха.

Тигровый глаз убережет вас, ваших близких и жилище от всякого зла и повысит эмоциональную стойкость. Обсидиан же заблокирует чужие негативные чары и поставит защиту от порчи и сглаза.

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По материалам: dailyhoro.ru

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