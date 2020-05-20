"Сейчас особая пора". Медведев анонсировал изменения в идеологии ЕР

Лидия Мартынова

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев объявил, что предвыборная платформа ЕР подвергнется изменениям, он считает, что это позволит и дальше выступать ведущей политической силой.

Во вторник он провел онлайн-встречу с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап".

"Что касается изменения предвыборной платформы, различного рода подходов, принципов, категорий лиц, которым мы должны помогать… давайте мы отдельную такого рода встречу проведем в ближайшее время, это, действительно, было бы полезно просто для того, чтобы обсудить, какие идеологические изменения здесь нужны, а они нужны точно, потому что, не буду повторять банальности, но всем все понятно: мир изменился, и возврата к прежнему, в любом случае, уже не будет. Нам придется на все это отреагировать должным образом", – цитирует РИА Новости Медведева.

сообщало, что Медведев рассказал о новых формах занятости на рынке труда после пандемии.