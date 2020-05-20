Сейсмические датчики уловили колебания земли от марширующих оркестрантов

Вадим Карасев

Ученые смогли уловить сейсмические волны, генерируемые марширующими оркестрами во время традиционного парада в калифорнийском городе Пасадена. О достигнутом результате рассказывает статья в журнале Seismological Research Letters. Эксперимент был проведен для калибровки системы датчиков, которая будет использоваться для отслеживания сейсмической активности в регионе, где высока опасность землетрясений.

Парад роз проходит по бульвару Колорадо в Пасадене с 1890 года и пользуется неизменной популярностью. По традиции он проводится 1 января. В параде участвуют украшенные розами движущиеся платформы, группы всадников и более двух десятков оркестров. На последнем параде вдоль пути движения участников были проложены оптоволоконные кабели тоньше человеческого волоса. Они представляют собой часть Пасаденской сети (Pasadena Array), созданной осенью прошлого года учеными Калифорнийского технологического института для мониторинга сейсмической активности в городе и картографирования геологического строения его недр.

«Парад роз как хорошо контролируемое событие — никакого другого трафика, кроме парада, движущегося в одном направлении почти с постоянной скоростью, — предоставляет редкую возможность для калибровки сети», — говорит Чжунвэнь Чжан, сейсмолог из Калифорнийского технологического института. По данным университета, два волоконно-оптических кабеля длиной 23 мили (37 км) с идущим по ним лазерным лучом инфракрасного диапазона обеспечивают эквивалент 30 000 сейсмических датчиков в городе, в котором действуют только 11 традиционных датчиков.

Система оказалась настолько чувствительной, что во время парада можно было определить, какой из оркестров производит самые сильные сейсмические колебания. Им оказался оркестр Human Jukebox из Южного университета в городе Батон-Руж. Немного ему уступили оркестры Городского колледжа Пасадены, средней школы Ранчо-Верде, средней школы Добинса Беннета и Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса. Отмечена сейсмическими датчиками и шестиминутная пауза, вызванная тем, что передвижная платформа «Mrs. Meyer's Clean Day» застряла на углу бульвара Колорадо и бульвара Сьерра-Мадре.

Ученые говорят, что подобные оптоволоконные сети пригодятся не только для отслеживания сейсмической активности. С их помощью можно наблюдать многие процессы — например, таяние ледников, утечки в трубопроводах и даже сооружение тайных подземных ходов для пересечения границы.