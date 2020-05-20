«Северный поток-2» будет закончен, уверен Лавров

Анастасия Иванова

Вся Европа заинтересована в российском газопроводе «Северный поток-2», потому что он «будет укреплять европейскую энергетическую безопасность», заявил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что поэтому проект не может быть остановлен и будет реализован. Об этом сообщает RT.

«Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убеждён, что он будет реализован. В этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации», — сказал министр.

Он также напомнил, что, по мнению экспертов, все варианты разрешения возникшей правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Европейский регулятор отказал Польше в требовании, чтобы продолжение «Северного потока — 2» в Германии работало в обоих направлениях. Таким образом, Варшава хотела увеличить затраты «Газпрома» на транспортировку газа и сократить будущие поставки по еще недостроенному балтийскому газопроводу. Ранее Польше удалось добиться ограничений по отношению к продолжению «Северного потока», Opal.

Также напомним, что федеральное сетевое агентство Германии (Bnetza) отклонило заявку оператора Nord Stream 2 AG о предоставлении «Северному потоку — 2» исключений из Газовой директивы ЕС.