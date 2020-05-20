Шарлиз Терон рассказала, почему не доверяла режиссеру "Безумного Макса"

Алексей Вольцев

. Американская актриса Шарлиз Терон поделилась, что не доверяла режиссеру фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджу Миллеру, об этом в твиттере сообщил журналист New York Times Кайл Бушанан.

На вопрос о том, почему многим было сложно работать с Джорджем Миллером на съемках в 2015 году, она ответила:

"Начнем с того, что у нас не было сценария. У нас были только кадры. Меня как актрису это очень нервировало", — рассказала Терон.

"Если у меня был к нему какой-то вопрос, он объяснял мне ситуацию со всеми нюансами, рассказывал вещи, которые никакого отношения не имели к съемкам, как будто собрался говорить об этом лет 30. И после этих разговоров у меня все было такое ощущение, что я не поняла, что именно он хотел сказать", — добавила она.

Теперь, по прошествии пяти лет, она считает, что имело смысл все же хоть на немного довериться Миллеру: "Думаю, мне тогда проще было бы сниматься".

Также Терон поделилась, что ей сложно было играть героического персонажа: "Мы с Джорджем много говорили о боли, которую Фуриоса испытала, когда ее похитил Несмертный Джо и о том, что она должна попытаться ему отомстить".

Миллер, который был номинирован премию "Оскар" в категории "лучший режиссер", подтвердил, что уже идет работа над приквелом "Дороги ярости", в центре сюжета которого — Фуриоса. Ее будет играть не Терон, возможно, на эту роль пригласят Джоди Комер звезду сериала "Убивая Еву".