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Шойгу: Готовятся командно-штабные учения Балтийского флота и 6-й армии

Шойгу: Готовятся командно-штабные учения Балтийского флота и 6-й армии

Для нейтрализации угроз у западных границ России осуществляется целый комплекс мер, в их числе подготовка командно-штабных учений с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Об этом сегодня, 20 мая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации», — подчеркнул министр.

Он обратил внимание на то, что в соответствии с планом деятельности на 2019−2025 годы осуществляется комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз. Для этого в Западном военном округе (ЗВО) в текущем году запланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения. В ЗВО, по его словам, будет поставлено около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%.

«Сейчас основные усилия командования Западного военного округа направлены на подготовку командно-штабных учений с группировками Балтийского флота и 6-й армии», — сообщил Шойгу, указав, что учения носят исключительно оборонительный характер.

Он напомнил, что ведется подготовка к другим стратегическим командно-штабным учениям — «Кавказ-2020».

ИА Newstes ранее сообщало, с 5 по 19 июня на территории военного полигона Drawsko Pomorskie в Польше США проведут один из эпизодов масштабных учений Defender Europe 20 («Защитник Европы» 20) — Allied Spirit («Союзнический дух»). Решение принято европейским командованием США во взаимодействии с оборонным ведомством Польши.

В маневрах будут задействованы около 6 тыс. военнослужащих, из которых 4 тыс. — американцы, остальные — поляки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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