Шойгу получил второй отказ из Чехии на запрос о передаче памятника Коневу

Алексей Вольцев

Министерство обороны Чехии ответило министру обороны России Сергею Шойгу отказом на его просьбу передать снесенный памятник маршалу Ивану Коневу Москве. Как сообщает РИА «Новости», по словам главы военного ведомства республики Лубомира Метнара, он принадлежит району Прага-6, а не военным.

«Памятник не является имуществом Минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России», — написал Метнар в ответе для Шойгу.

В письме Метнара также упоминается о том, что военное ведомство занимается попечением примерно четырех тысяч российских военных захоронений и выделяет ежегодно средства на их поддержание и реконструкцию.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, в аналогичной просьбе и по тем же причинам Сергею Шойгу отказали и в МИД Чехии.

Напомним, 3 апреля в Праге был демонтирован памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Власти «Праги-6» заявили, что еще с сентября 2019 года планировали перенести монумент с одной из площадей в до сих пор не созданный Музей истории XX века. При этом они утверждали, что демонтаж связан с действиями вандалов, которые неоднократно обливали его краской. В свою очередь, российская сторона отмечала, что расценивает снос памятника как недружественный шаг.