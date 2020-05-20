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Швеция приготовилась к рекордному кризису

Швеция приготовилась к рекордному кризисуФото: TT News Agency / Reuters

Швеция приготовилась к рекордному экономическому кризису со времен Второй мировой войны. Это происходит на фоне отказа властей страны ввести жесткий карантин из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила, что в этом году крупнейшая экономика Скандинавии сократится на семь процентов. Вскоре после ее заявления в Швеции произошел рекордный 30-кратный всплеск кредитования на фоне растущей безработицы. По данным опросов, 40 процентов предприятий в сфере услуг опасаются банкротства. Андерссон отметила, что страна сейчас переживает «очень глубокий экономический кризис, спад происходит быстрее, чем мы ожидали».

Экономика Швеции зависит от внешнего спроса. Около половины ВВП Швеции приходится на экспорт, некоторые известные компаний, такие как Volvo Cars и Electrolux, вынуждены были сократить тысячи рабочих мест, поскольку спрос упал.

Подход Швеции к борьбе с пандемией коронавируса стал темой международных дискуссий, поскольку власти страны отказались вводить жесткие ограничительные меры. В стране работали магазины, рестораны, спортивные залы, при этом власти рассчитывали на то, что население будет соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию.

За последнее время появлялось много аналитических оценок и прогнозов относительно того, как страна переживет общий экономический кризис, и как на ней скажется решение не вводить карантин. Ряд экспертов уверены, что оказанный на ВВП эффект от пандемии будет таким же, как для стран, вводивших карантин. Однако специалисты крупнейшего банка королевства SEB указали на то, что из-за отсутствия жесткого карантина падение шведского ВВП будет меньше, чем падение экономик других скандинавских стран. Всемирная организация здравоохранения также полагает, что Швеция может стать примером после отмены карантина.

По оценке шведского центробанка, ВВП страны, несмотря на отказ от карантина, может сократиться на 9,7 процента по итогам 2020 года. В более позитивном прогнозе экономика просядет на 6,7 процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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