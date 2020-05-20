СК возбудил первое дело о невыплате доплат медикам

Лидия Мартынова

По факту невыплаты медицинским работникам в Армавире стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК России.

«По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ „Городская больница города Армавира“ стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности», — отметили в СК.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Краснодарском крае прокуратура города Армавира нашла многочисленные нарушения в городской больнице, где накануне после жалоб сотрудников на невыплаты денежных доплат был уволен главврач Сергей Смирнов.

Напомним, 16 мая появилось видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи города Армавира. Медицинский персонал сообщил о невыплате им доплат за работу в условиях пандемии.

На совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы президент Владимир Путин накануне заявил, что до сих пор деньги получили далеко не все медики, ведущие борьбу с коронавирусом.