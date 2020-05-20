Смертельное ДТП под Одессой: погибли ребенок и мужчина

Алексей Вольцев

После жуткого ДТП, которое устроил во вторник, 19 мая, пьяный водитель под Херсоном, еще одна трагедия разыгралась в этот же день поздно вечером в селе Фонтанка под Одессой, где в районе ТРЦ «Ривьера» мопед под управлением мужчины врезался в ВАЗ.

По словам очевидцев, водитель мопеда, мужчина лет 45, вдруг выскочил на красный сигнал светофора и на встречную полосу движения, где совершил столкновение.

На заднем сидении мопеда находился мальчик лет десяти. Оба скончались, несмотря на усилия медиков, пытавшихся их спасти.

Свидетели утверждают, что мальчик умер на месте ДТП, а мужчина — в карете скорой помощи.

Сейчас в происшедшем разбираются следователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник в Киеве проучили пьяного водителя Daewoo, который попытался сбежать от полицейских и устроил ДТП на светофоре.

Фото: сайт Нацполиции, Odessa Online