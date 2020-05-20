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Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд

Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекордФото: Ricardo Moraes / Reuters

Смертность из-за коронавируса SARS-CoV-2 в Бразилии побила предыдущий рекорд: за день зафиксировано 1179 летальных исходов, сообщает Reuters.

Последний высочайший показатель был зарегистрирован 12 мая: тогда погиб 881 пациент с COVID-19. По данным министерства здравоохранения страны, эпидемия унесла жизни по меньшей мере 17,9 тысячи граждан.

На данный момент Бразилия входит в тройку лидеров рейтинга по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом, уступая лишь США и России. В латиноамериканской стране, согласно официальной статистике, зафиксировано 271,8 тысячи случаев заражения.

18 мая бразильский медицинский эксперт высказал свои опасения по поводу реального числа заболевших в стране: по его мнению, их может быть уже более 3,5 миллиона, но у властей не хватает тестов, чтобы выявить всех инфицированных.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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