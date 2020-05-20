СМИ назвали наиболее вероятный сценарий окончания сезона в Лиге чемпионов

Алексей Вольцев

УЕФА, Ассоциация европейских клубов и представители европейских лиг продолжают обсуждать возможные варианты завершения кампании в Лиге чемпионов. Об этом сообщает издание AS.По данным источника, больше других поддерживается следующий формат: участники 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют друг с другом по одному матчу. Победители противостояний отправятся в так называемый «финал четырех» в Стамбул. Утвердить подобный формат окончания сезона в ЛЧ планируют 17 июня.Ожидается, что кампания в Лиге чемпионов будет возобновлена 8 августа.