СМИ раскрыли название новой Call of Duty

Лидия Мартынова

По данным СМИ, новая часть серии Call of Duty выйдет под заголовком Call of Duty: Black Ops Cold War. Ее релиз ожидается осенью этого года.Информацией поделился портал Eurogamer со ссылкой на Twitter-аккаунт Okami.Отметим, что официальных заявлений, подтверждающих эту новость, пока нет.Ранее инсайдеры делились сообщениями о сюжете новой игры. Вероятно, она перенесет поклонников Call of Duty в 60-е годы прошлого века. Игроки станут участниками противостояний, которые разворачивались во время Холодной войны и войны во Вьетнаме.