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СМИ раскрыли название новой Call of Duty

СМИ раскрыли название новой Call of Duty
По данным СМИ, новая часть серии Call of Duty выйдет под заголовком Call of Duty: Black Ops Cold War. Ее релиз ожидается осенью этого года.

Информацией поделился портал Eurogamer со ссылкой на Twitter-аккаунт Okami.
Отметим, что официальных заявлений, подтверждающих эту новость, пока нет.

Ранее инсайдеры делились сообщениями о сюжете новой игры. Вероятно, она перенесет поклонников Call of Duty в 60-е годы прошлого века. Игроки станут участниками противостояний, которые разворачивались во время Холодной войны и войны во Вьетнаме.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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