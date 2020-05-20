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СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.

Такое предложение, как утверждается, содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство.

Ведомство предложило до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на отдых остается три года. В соответствии с действующим законодательством, такая возможность сейчас доступна тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно.


Также документом предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих 1,5 тысячи рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи.


Собеседник издания, знакомый с текстом проекта, сообщил, что в него постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

# Россия
По материалам: ria.ru

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