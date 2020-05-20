Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем

США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем

США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с КитаемМайк Помпео Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Вашингтон подозревает главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адхана в тесных связях с Пекином еще до вспышки коронавирусной инфекции, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет «Интерфакс».

Помпео отметил, что это вызывает глубокое беспокойство. При этом политик не привел никаких подробностей.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. По словам президента США Дональда Трампа, такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках. 16 мая США сообщили о готовности предоставлять материальную помощь организации в том же объеме, в каком это делает Китай.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо, купив билет за сто евро
Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо, купив билет за сто евро
США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем
США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем
Биолаборатории США не помогли Армении обуздать Covid-19 — СМИ
Биолаборатории США не помогли Армении обуздать Covid-19 — СМИ
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских
Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детей
Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детей
Жена Плющенко высказалась о Тутберидзе
Жена Плющенко высказалась о Тутберидзе
Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе
Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе
Рудковская рассказала о заработке десятков миллионов рублей в Instagram
Рудковская рассказала о заработке десятков миллионов рублей в
Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
В ЕС зреет "гастропатриотизм": Россия выступает примером для Европы
В ЕС зреет "гастропатриотизм": Россия выступает примером для Европы
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Минниханов опять идет в президенты — при поддержке Путина
Минниханов опять идет в президенты — при поддержке Путина

Топ на сегодня

Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много

Еще по теме

Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум
США приостановили финансирование ВОЗ
США и Китай сорвали конференцию G20