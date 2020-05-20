Стало известно, когда истекает срок временного убежища Януковича в России

Лидия Мартынова

Срок действия временного убежища в России, предоставленного бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, истекает 26 октября 2020 года. При этом Россия все равно отказывает украинской стороне во вручении процессуальных документов.Согласно решению, 12 мая было удовлетворено ходатайство Офиса генпрокурора, и Януковича заочно арестовали как подозреваемого в организации мер по подавлению массовых акций на Майдане.Как следует из текста судебного определения, Янукович скрывается в России и получил там временное убежище. Указано, что Миграционная служба России продлила срок действия временного убежища до 26 октября 2020 года.Также отмечается, что Генпрокуратура России отказала Украине на все просьбы о вручении процессуальных документов по делу Януковича. Сам экс-президент с 29 мая 2019 года объявлен в международный розыск, как следует из судебного решения.Напомним, в Офисе генпрокурора заявляли, что решения о заочном аресте позволяют начать процедуру экстрадиции Януковича из Российской Федерации. На сегодня помимо приговора к 13 года заключения по делу о государственной измене, к бывшему президенту применили заочный арест по делам о расстрелах на Майдане и о захвате государственной власти.