Стиль нулевых и не только: как звезды ходили в джинсах на светские мероприятия

Вадим Карасев

20 мая отмечается день рождения джинсов. В этот день в 1873 году фирма Levi Strauss & Cо получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. За время своей истории из простой рабочей одежды джинсы превратились в модную вещь, пробившись не только в повседневные гардеробы людей по всему миру, но и на красные ковровые дорожки. После легендарного появления Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка в джинсовых нарядах на церемонии VMA в 2001 году деним стал популярным материалом и для вечерних нарядов. Сегодня предлагаем вспомнить, кто из звезд променял атлас и шифон на практичную "джинсовку" на красных ковровых дорожках.





Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Главная прелесть денима, конечно, состоит в его универсальности. От простых брюк до платьев с пышными юбками или бюстье — джинсовая ткань смотрится уместно в самых разных вариациях.





Да и самые простые джинсы в зависимости от того, какими вещами они дополнены, могут производить разное впечатление. Поэтому не стоит думать, что все образы звезд в дениме будут похожи друг на друга, хотя некоторые подгруппы все-таки выделить можно. Итак, какие же варианты знаменитости оценили больше всего?

Формальный стиль

Джинсы больше всего ассоциируются все-таки с неформальным образом и даже где-то противопоставляются "приличной" одежде. Такая слава прилипла к ним потому, что джинсы всегда были популярны среди субкультур, которые бросали вызов общественным нормам и правилам. Джинсы (а уж если рваные!) — это хиппи, рокеры, одним словом, бунтари.

Как же "приструнить" столь мятежный образ? Добавить что-то из той самой "приличной" одежды, которая ассоциируется с формальным дресс-кодом. Например, жакет. Такой образ на мероприятиях выбирали Хайди Клум и Кара Делевинь. Чтобы наряд смотрелся еще более гармонично, модели выбрали основным в образе строгий черный цвет.





Хайди КлумКара Делевинь

Стиль casual

И в пир, и в мир — такая формула популярна у современных модниц, пока пандемия коронавируса не заперла всех по домам. Ведь после работы или учебы всегда еще были планы на вечер — с танцами, походом в кино, свиданиями и прочими радостями социальной жизни.

А потому достаточно практичные, но в меру нарядные комбинации в гардеробе присутствовать обязательно должны. Наиболее популярным вариантом всегда было сочетание джинсов и нарядной блузки. Здесь играет и контраст фактур — плотного денима и, как правило, более легких шифона или шелка, и контраст унисекса и более женственных фасонов.





Хлоя Севиньи

Неудивительно, что такие наряды опробовали и знаменитости, например, Кейт Босуорт и Хлоя Севиньи. Заменить блузку можно и на элегантный кардиган, как Эмма Робертс.





Кейт БосуортЭмма РобертсШей Митчелл





Дженьюари Джонс в джинсовке от Elizabeth and James

Еще более утонченным вариантом станет комбинезон из денима, особенно если выбрать модель на бретелях, как Зои Салдана.





Зои Салдана в комбинезоне от Balmain

Да здравствуют нулевые!

В нулевые джинсы переживали очередной пик популярности. В эпоху гламура эта рабочая одежда вполне прижилась после определенных усовершенствований. Вышивки, стразы, росписи — джинсы украшались всеми возможными способами.

Впрочем, был и еще один надежный способ сделать деним более гламурным — надеть его с удлиненным топиком или вовсе платьем-комбинацией. В таком наряде в то время звезды нередко приходили на светские мероприятия.





Дженнифер ЛопесКим КардашьянБритни СпирсМайли СайрусДжессика Альба

Учитывая, что мода на нулевые медленно, но верно снова вкатывается в тренды, вытесняя задержавшуюся ностальгию по 90-м, пора освежить в памяти, как выглядели иконы той эпохи: Линдси Лохан, Николь Ричи и, конечно, Пэрис Хилтон.





Пэрис ХилтонКейт ХадсонСелена ГомесЛиндси ЛоханНиколь РичиМиша БартонЭнн ХэтэуэйМэри-Кейт и Эшли Олсен





Рэйчел Билсон

Деним по-вечернему

Впрочем, радикально отступать от вечернего или коктейльного дресс-кода, выбирая деним, вовсе не обязательно. Из этого материала вполне успешно сегодня делают и платья, причем на любой вкус: от более романтичных с драпировками до подчеркнуто сексуальных с корсетами и открытыми плечами.





Кейт Хадсон в Balmain





Аманда Сейфрид в GivenchyХлоя Грейс Морец в Louis Vuitton





Диана Крюгер в Chanel

Поднять уровень своего наряда всегда можно и необычным кроем, как, например, это сделала Ким Кардашьян, выбрав наряд от Burberry. Кожаные ботфорты, топ-корсет и рукава-буфы — и вот уже не может быть сомнений в том, что этот наряд из денима предназначен исключительно для вечеринок.





Ким Кардашьян в BurberryИгги Азалия в Herve LegerСиараЭллен Помпео в Lanvin

А для вас деним уместен в вечернем гардеробе?