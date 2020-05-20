Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Суд наказал участников "антикоронавирусных" протестов с Новых Санжарах

Суд наказал участников "антикоронавирусных" протестов с Новых Санжарах

Суд наказал участников "антикоронавирусных" протестов с Новых Санжарах

Новосанжарский районный суд Полтавской области признал виновными двух жителей Новых Санжар, которые были активными участниками массовых беспорядков во время размещения в медцентре Нацгвардии эвакуированных украинцев из Китая. Каждому из обвиняемых суд назначил штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Эти двое обвиняемых оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта.

Свою вину они признали, сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Напомним, 20 февраля 2020 года в Новых Санжарах состоялась акция протеста местных жителей против размещения на обсервацию людей, эвакуированных из китайского Уханя.

В сети ситуацию в Новых Санжарах назвали провалом власти.

65 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо, купив билет за сто евро
Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо, купив билет за сто евро
США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем
США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем
Биолаборатории США не помогли Армении обуздать Covid-19 — СМИ
Биолаборатории США не помогли Армении обуздать Covid-19 — СМИ
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских
Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детей
Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детей
Жена Плющенко высказалась о Тутберидзе
Жена Плющенко высказалась о Тутберидзе
Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе
Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе
Рудковская рассказала о заработке десятков миллионов рублей в Instagram
Рудковская рассказала о заработке десятков миллионов рублей в
Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
В ЕС зреет "гастропатриотизм": Россия выступает примером для Европы
В ЕС зреет "гастропатриотизм": Россия выступает примером для Европы
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Минниханов опять идет в президенты — при поддержке Путина
Минниханов опять идет в президенты — при поддержке Путина

Топ на сегодня

Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много

Еще по теме

Доктор Комаровский обрушился с критикой на власти Украины за беспорядки в Новых Санжарах
Суд арестовал участников протестов в Новых Санжарах: первые подробности
Беспорядки в Новых Санжарах: стало известно о состоянии полицейского, которого ранили протестующие
В Китае назвали позорным поведение взбунтовавшихся из-за коронавируса украинцев