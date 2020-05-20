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Суд окончательно установил, что Пилар Абель не дочь Сальвадора Дали

Суд окончательно установил, что Пилар Абель не дочь Сальвадора Дали
. Суд в Мадриде отклонил апелляцию испанки Пилар Абель, пытавшейся доказать, что она является дочерью Сальвадора Дали, сообщает The Guardian.

Судья вынес решение о том, что Абель придется оплатить судебные издержки и эксгумацию, позволившую провести анализ ДНК.

Дали умер в 1989 году и был похоронен в склепе в своем доме в Фигерасе, где еще при жизни создал собственный музей. В 2017 году состоялось извлечение его останков, были взяты фрагменты двух больших костей, волос и ногтей художника.


Пилар Абель из Жироны, зарабатывающая на жизнь предсказанием будущего по картам таро, всегда думала, что родилась в результате связи между своей матерью и Дали в 1955 году. Но анализ ДНК выявил, что знаменитый сюрреалист не был ее биологическим отцом.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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