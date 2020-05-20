Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны

Алексей Вольцев

США посылают в другие страны аппараты искусственной вентиляции легких ради спасения жизней, а не ради дипломатии, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если мы можем спасти жизни в другой стране, это замечательно. Так что я добиваюсь только того, чтобы спасти жизни. Вероятно, это хорошо с дипломатической точки зрения, но на это я не смотрю", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, США получили звонки "от людей, которые обычно нам не звонят" с просьбой предоставить аппараты ИВЛ. Он не уточнил, о каких странах идет речь.

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