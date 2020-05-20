Трамп обозвал спикера Конгресса сумасшедшей из-за лекарства от коронавируса

Вадим Карасев

Дональд Трамп и Нэнси ПелосиФото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп вступил в полемику со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, назвав ее психически больной. Об этом сообщает ТАСС.

«Нэнси Пелоси — больная женщина, у нее проблемы с головой», — сказал президент.

Такую реакцию президента вызвали слова Пелоси относительно способа Трампа защититься от коронавируса. Она назвала это «не очень хорошей идеей», учитывая возраст и вес политика. Телеведущий Нил Кавуто также назвал этот способ защиты опасным для людей с различными заболеваниями.

18 мая Трамп сообщил, что он принимает одну таблетку гидроксихлорохина ежедневно. Соответствующий противомалярийный препарат ему прописал врач. По словам американского лидера, он считает, что «это хорошо», и слышал много хороших историй о приеме препарата. В течение последних двух месяцев Трамп неоднократно рекламировал препарат в качестве потенциального лекарства от коронавируса или как профилактический метод, несмотря на отсутствие доказательств о его эффективности.