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Туротрасль России начнет выход из режима ограничений 1 июня

Туротрасль России начнет выход из режима ограничений 1 июня

Туристическая отрасль России с 1 июня начнет поэтапный выход из режима ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом, как передает ТАСС, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Что касается поэтапного выхода, то мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — сказала Догузова.

Предполагается, что в июне могут начать работу санатории, у которых есть лицензии на оказание медицинских услуг, а также в некоторых регионах и отели с коттеджным размещением.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, руководитель Ростуризма рассказала, что на ситуации с распространением коронавируса туристическая отрасль России недополучила доходов более чем на 1,5 трлн рублей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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