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У актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на коронавирус

У актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на коронавирусТатьяна ВасильеваФото: Станислав Красильников / ТАСС

У актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на коронавирус. Об этом сообщает журнал «7 Дней».

73-летняя артистка рассказала об инциденте своей невестке Марии Болонкиной. Она подозревает, что в пропаже виноваты врачи, которые пришли к ней домой, чтобы провести тест. Теперь звезда намерена обратиться в полицию.

«Пришли две девушки, которые вели себя странно. Во-первых, они пришли уже в бахилах. Во-вторых, неумело брали тест (не залезали так глубоко, как обычно)», — рассказала Болонкина. По ее словам, Васильева ушла в другую комнату за полисом, а после ухода медиков заметила пропажу телефона.

18 мая стало известно, что актриса сбежала из больницы после теста на коронавирус. Теперь ей грозит штраф.

3 мая артистка рассказала, что несколько дней подряд у нее поднималась температура, но она не придавала этому значения. После появления кашля и жжения в глазах она решила обратиться за медицинской помощью. Ее первый тест на заражение COVID-19 оказался отрицательным.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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