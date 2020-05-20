Украинский телеведущий посчитал русскоговорящих сограждан "одноклеточными"

Вадим Карасев

Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире своего канала на YouTube назвал русскоговорящих граждан Украины "одноклеточными".

По его словам, на Украине никто не обязан понимать "иностранный, агрессивно-оккупационный и угрожающий" русский язык, но каждый должен знать украинский.

"Идет речь об одноязычной, одноклеточной публике, которая сознательно подменяет понятия. Что я хочу тут акцентировать, потому что это крайне важно - каждый человек, который - это моя позиция, я думаю, что выскажу ее от имени многих тысяч, миллионов людей - каждый человек, который живет в Украине, который является гражданином Украины, он обязан знать государственный язык своей страны. Это как два умножить на два равно четыре", - заявил журналист.

Дроздов также выразил уверенность, что его сограждане, не знающие "мову", должны путешествовать не по Западной Украине, а по городам Золотого кольца России.

Ранее Остап Дроздов похвастался обманом русскоязычных туристов в городе Львове и рассказал о "правиле", которое у него существует по отношению к таким людям.