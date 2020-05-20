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Укрзализныця не будет поднимать цены на билеты после карантина

Укрзализныця не будет поднимать цены на билеты после карантина
Повышение стоимости проезда железнодорожным транспортом в Украине после завершения карантина не состоится. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга 20 мая.

"То, что касается железнодорожных перевозок, там это наверное наиболее чувствительный вопрос, повышение стоимости билетов - ред.) не произойдет. Мы прекрасно осознаем социальный эффект и важность этих перевозок", - отметил Криклий.

По его словам, стоимость пассажирских билетов на автобусные и маршрутные перевозки также не должно расти. Ведь цена билетов на эти виды транспорта устанавливается каждым городом отдельно. "Она (цена - ред.) не должна увеличиваться, если города не решат ее пересматривать, чего бы мы не советовали, тоже учитывая социальный аспект этого вопроса", - акцентировал чиновник.
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

20 мая на своем заседании Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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