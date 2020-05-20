Ушаков: Был не готов встать за русские школы Латвии рядом с «барабанщиками»

Влада Некрасова

Бывший мэр Риги, ныне депутат Европарламента Нил Ушаков ответил на обвинения в том, что он не принял участия в защите русских школ Латвии и борьбе против «реформы образования», подразумевающей полный перевод на латышский язык обучения. Свою позицию по этому вопросу он выразил в интервью журналисту Алексею Стетюхе для его авторской передачи «ДаВпрям», пишет «Sputnik Латвия».

«Если говорить про время в Рижской думе, может быть, с одной стороны, желание быть максимально практичным — в том плане, что ты вкладываешь усилия в то, где ты можешь добиться результата… А если ты видишь, что здесь по тем или иным причинам результата не добиться, тогда, соответственно, давай, делаем другое. И когда пошла очередная волна со школами… То, что делает эта реформа, это просто беда. Это и беда, и издевательство, это удар по качественному образованию, это неуважение к людям… Это стандартный наш латвийский набор идиотизмов, который, к сожалению, сейчас вылился еще на школы и на головы детей», — заявил Ушаков.

«С другой стороны, как получилось, с одной стороны националисты и с ними Домбрава (Янис Домбрава, депутат Сейма от праворадикального Нацблока — ИА Newstes), с другой стороны барабанщики на улице, которые организовали протесты (партия „Русский союз Латвии“, активисты которой выходили на уличные акции протеста с барабанами — ИА Newstes). У огромного количества людей, наверно, и я по какой-то причине оказался среди них, это вызвало нежелание в этом так или иначе участвовать. Правильно это было или неправильно, стоило ли плюнуть на какие-то там собственные взгляды и точки зрения и встать вместе с барабанщиками — не знаю. Помогло ли бы это общему процессу — тоже не скажу сейчас», — признает экс-мэр Риги.

«Та идея, которую мы запускали в Рижской думе, чтобы за счет денег самоуправления обеспечить русскоязычным детям возможность понять на русском языке то, что они не поняли, и плюс опять же, чтобы они знали и предмет, и родной язык, и латышский язык за счет факультативов — это был абсолютно реализуемый план. Удастся ли этот план сейчас переформатировать через новую „послевоенную“ жизнь — послекризисную, послевирусную — я имею в виду удаленное образование, то, что дети в значительной степени, я бы не сказал, привыкли вместе с родителями, но, по крайней мере, увидели, что можно и таким образом что-то выучить. Поможет ли это, скажем, вернуть в значительной степени русский язык в систему образования — не знаю. Было ли ошибкой тогда именно так поступить — я подожду еще с оценками. Но моя святая уверенность в том, что найдем в Латвии так или иначе решение, когда русскоязычные дети не будут чувствовать себя детьми „не того сорта“, потому что у нас есть какие-то политики, которые считают, что система образования должна выглядеть так, как она выглядит сейчас — некачественно, глупо и только на одном языке», — заключил Ушаков.

Сейм Латвии в марте 2018 года принял поправки к «Закону об образовании» и к «Закону о всеобщем образовании», предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Русскоязычное население Латвии восприняло «реформу» крайне негативно, по стране прокатилась волна протестов.