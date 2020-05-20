В Астраханской области возобновят индексацию пенсий пенсионерам-опекунам

Вадим Карасев

Согласно поправке, принятой в ФЗ об обязательном пенсионном страховании, с 1 июля 2020 года начнут в Астраханской области начнут индексировать пенсии тем пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних детей.

Сейчас в регионе готовятся к беззаявительной выплате проиндексированных выплат с 1 июля, сообщается на сайте правительства Астраханской области.

Для этого в региональных отделениях ПФР до 15 июня проведут актуализацию списков пенсионеров-опекунов. Далее, до 24 июня будут сформированы доставочные документы для кредитных или почтовых организаций.

В правительстве Астраханской области отмечают, что по предварительной оценке в регионе повышенную пенсию получат 45,8 тысяч опекунов. В денежном выражении расходы на индексацию пенсий составят 720 млн рублей.

Сейчас на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, такую, как, по договору о приёмной семье) распростронены правила обязательного пенсионного страхования. Поэтому за пенсионеров-опекунов оплачиваются страховые взносы, и выплата проиндексированных пенсий им возобновляется только после того, как опека завершенится.