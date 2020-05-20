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В Чечне запретили проведение последних звонков и выпускных вечеров

В Чечне запретили проведение последних звонков и выпускных вечеров

Власти Чеченской Республики приняли решение отменить в образовательных учреждениях региона последние звонки и выпускные вечера.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобразования и науки ЧР. Ранее Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести выпускные и последние звонки в школах и других образовательных учреждениях в онлайн-режиме.

В сообщении пресс-центра говорится, что министр образования и науки Чечни подписал приказ об отмене всех последних звонков и выпускных вечеров во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях региона. В тексте уточняется, что эти меры приняты в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Известно, что в Чечне все образовательные учреждения в марте перешли на дистанционное обучение.

Рамзан Кадыров, глава ЧР, ранее объявил, что с 15 мая в республике начинается поэтапное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом. Начали работать небольшие торговые точки и магазины, автосервисы и АЗС. Режим самоизоляции для граждан Чечни будет смягчён только на третьем этапе, заявил глава Чечни, сообщает РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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