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В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу

В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
Депутат-коммунист Александр Шестун ударил сотрудницу аппарата в думе Уссурийска из-за того, что члены фракции КПРФ пытались провести на заседание своих помощников, что запрещено из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Во вторник представитель думы сообщил РИА Новости, что на совместном заседании постоянных депутатских комиссий проходило обсуждение отчета главы Уссурийска по итогам работы за 2019 год, этот вопрос вызвал со стороны представителей партии КПРФ "бурное возмущение". В городском парламенте отметили, что Шестун и один из помощников депутата ударили специалиста аппарата думы. Она обратилась в травмпункт и получила лист о временной нетрудоспособности. Заявление о нанесении вреда здоровью направлено в правоохранительные органы. В региональном отделении КПРФ сообщили, что однопартийцы будут рассматривать вопрос исключения Шестуна из партии только в случае признания его виновным в суде, а пока инцидент рассматривается как провокация против коммунистов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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