В Госдуме оценили идею присоединения Коми к НАО и Архангельской области

Влада Некрасова

Процесс объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), скорее всего, будет непростым и небыстрым, поэтому прежде необходимо "разобраться" с этими двумя регионами, прежде чем говорить о присоединении к ним еще одного, заявила РИА вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

Ранее стало известно, что члены рабочей группы от Ненецкого округа при обсуждении вопроса возможного объединения Архангельской области и Ненецкого округа высказали предложение присоединить в перспективе к этому региону еще и Республику Коми. Об этом РИА Новости сообщил председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.