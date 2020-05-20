В Госдуме прокомментировали идею о смягчении условий выхода на пенсию

Анастасия Иванова

Госдумы

Председатель Комитетапо труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "360" поддержал идею смягчить условия для выхода на досрочную пенсию.

По его мнению, это позволит россиянам предпенсионного возраста отправиться на заслуженный отдых и получать им положенные выплаты.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщило, что для россиян могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Минэкономразвития предложило до конца года отправить на пенсию тех, кому до нее остается три года.