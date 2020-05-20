В Госдуме разъяснили, в чём польза перевода госуведомлений в электронный формат

Влада Некрасова

Перевод уведомлений от государства в электронный формат упростит взаимодействие между госорганами и гражданами, что особенно актуально сегодня, в период пандемии коронавируса, когда большинство россиян перешли на удалённую работу. Об этом «Парламентской газете» сообщила зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи разработало законопроект, согласно которому все уведомления от государства гражданам и организациям переводятся в электронный формат — рассылку будут осуществлять через портал госуслуг и системы электронного документооборота. К примеру, такая норма будет действовать при подаче заявления на социальную выплату. Гражданин будет получать электронные уведомления о ходе и результатах рассмотрения через портал госуслуг или мобильное приложение. Кроме того, документ поможет избежать проблем в получении информации по штрафу.

По словам Валентины Кабановой, нововведение упростит взаимодействие между госорганами и гражданами, что особенно актуально сегодня, в период пандемии коронавируса, когда большинство россиян перешли на удалённую работу.

«Мы давно шли к этому в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», и это случилось. Переход от бумажного документооборота на электронный — это, прежде всего, удобно и отвечает интересам россиян», — пояснила депутат.

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