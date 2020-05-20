В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса

Влада Некрасова

Южная Корея за сутки зарегистрировала 32 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 110, выздоровели 10 066, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 24 из 32 новых случаев имеют локальное происхождение, а восемь завезены из-за границы. Географически по десять случаев зафиксированы в Сеуле и центральной провинции Кёнгидо, восемь в Инчхоне. Еще по одному в Тэгу и провинции Чолла-Пукто, оставшиеся два выявлены на карантинном досмотре.

За минувшие сутки из больниц выписаны 128 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 066, что составляет более 90%. Анализы 16 351 человека пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 748 тысяч анализов на коронавирус. Число жертв не изменилось и составляет 263. По меньшей мере, 1189 случаев из общего числа завезли из-за границы.

До 7 мая Южная Корея регистрировала уже единичные случаи заражения. Считается, что новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет из города Ёнин в провинции Кёнгидо, которому 6 мая подтвердили COVID-19, съездил с другом в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, у его друга также нашли коронавирус 7 мая.