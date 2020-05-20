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В Кировской области нашли живым пропавшего два дня назад ребенка

В Кировской области нашли живым пропавшего два дня назад ребенка

В Кировской области найден живым 4-летний мальчик, которого искали в течение двух дней. Причины и обстоятельства исчезновения ребенка выясняются, сообщает СУ СК по Кировской области.

«17 мая вечером в деревне Якино Лебяжского района Кировской области пропал 4-летний мальчик. Незамедлительно к установлению обстоятельств безвестного исчезновения ребенка и его поискам подключились сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты, сотрудники полиции, уголовного розыска, МЧС, кинологи, волонтеры поискового отряда „Лиза Алерт“ и местные жители. Были организованы масштабные поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

Пропавшего искали в его доме и вокруг него, на прилегающей территории и приусадебном участке, в домах и постройках по всей деревне.

«Благодаря слаженным усилиям всех сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и местных жителей 19 мая мальчик был найден», — информирует следственное управление по региону.

По сообщениям местных СМИ, ребенок находился в лесу примерно в полутора километрах от дома. Травм у него нет, но есть переохлаждение и укусы клещей. На вертолете малыша отправили в больницу Кирова.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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