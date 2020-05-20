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В Китае на полигоне обнаружили необыкновенный танк

В Китае на полигоне обнаружили необыкновенный танк

На кадрах, снятых на китайском военном полигоне, заметили необычную боевую машину – новый танк напоминает одновременно модели Type 59 и Type 96.

Как сообщает "Российская газета", речь идет не о новой модификации, а о ходовых тренажерах. От 96-й модели такому танку достались башня и передок, но все остальное соответствует Type 59.

Новые китайские ходовые тренажеры на базе Тип 59 засветились на полигоне. pic.twitter.com/gZFppWF77S

— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 20, 2020

"Грозная на вид пушка не является настоящей. Рядом с осваивающим курс вождения военнослужащим расположено место инструктора. В его распоряжении цветной монитор, благодаря видеоизображению на котором есть возможность наблюдать все действия подопечного", – говорится в публикации.

Учебный танк этой модели был представлен полтора года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае. Считается, что ее выпуск будет очень выгодным: с одной стороны, удастся задействовать снимаемые с производства шасси Type 59, с другой стороны – будет сохранен моторесурс более современных танков, которым меньше придется участвовать в учебных маневрах.

В России, отмечает РГ, учебные танки не получили широкого распространения, хотя подобная модификация, имитирующая "Армату", и пригодилась бы войскам.

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По материалам: uposters.ru

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