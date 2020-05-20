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В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день

В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один деньФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В администрации президента России обсудили возможность провести парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию в один день. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.

По данным источников, парад и голосование могут быть проведены 24 июня. В частности, один из собеседников сообщил, что для проведения парада именно эта дата рассматривается в качестве основной. В Минобороны также сообщили, что парад намечается на конец июня.

В качестве альтернативы для проведения голосования также рассматриваются дни в начале июля, а для парада — 3 сентября. При этом источники подчеркнули, что окончательных решений по времени проведения этих событий нет. Они отметили, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

По словам собеседников издания, проведение голосования и парада в один день поможет воодушевить граждан после долгого периода карантинных мер. Кроме того, в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем. А если в этот день парад пройдет без голосования, то у людей не возникнет ощущения праздника, считает один из источников. Кроме того, не все смогут посмотреть мероприятие, так как будут работать.

Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса было отложено на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. В этом году 9 мая прошла только авиационная часть мероприятия.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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