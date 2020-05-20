В Москве из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711

Вадим Карасев

Фото: https://www.sobyanin.ru

С 12 мая к работе вернулось большинство промышленных предприятий Москвы, временно приостанавливавших деятельность на период ограничений. Об этом сообщает во вторник Интерфакс со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.



"С 12 мая к работе вернулись промышленные предприятия города, которые временно приостанавливали свою деятельность на период ограничений, из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711", — отметил заммэра.

По словам Ефимова, в период ограничений в Москве 350 работали промышленных предприятий, обеспечивая город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая еще 361 предприятие поэтапно восстановило работу.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, ключевым условием возобновления и продолжения деятельности является строгое соблюдение мер безопасности сотрудников.

"Предприятия возобновили свою работу при условии строго соблюдения мер безопасности сотрудников, сегодня ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тыс. человек, все они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить тестирование. При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются: 31 тыс. сотрудников работают в удаленном режиме, а еще 16 тыс. находятся в отпусках", - добавил он.

Ранее в мэрии сообщили, что система мер поддержки столичных компаний и жителей города на данный момент включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов.