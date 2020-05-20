Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711

В Москве из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711
Фото: https://www.sobyanin.ru

С 12 мая к работе вернулось большинство промышленных предприятий Москвы, временно приостанавливавших деятельность на период ограничений. Об этом сообщает во вторник Интерфакс со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"С 12 мая к работе вернулись промышленные предприятия города, которые временно приостанавливали свою деятельность на период ограничений, из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711", — отметил заммэра.

По словам Ефимова, в период ограничений в Москве 350 работали промышленных предприятий, обеспечивая город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая еще 361 предприятие поэтапно восстановило работу.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, ключевым условием возобновления и продолжения деятельности является строгое соблюдение мер безопасности сотрудников. 

"Предприятия возобновили свою работу при условии строго соблюдения мер безопасности сотрудников, сегодня ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тыс. человек, все они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить тестирование. При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются: 31 тыс. сотрудников работают в удаленном режиме, а еще 16 тыс. находятся в отпусках", - добавил он.

Ранее в мэрии сообщили, что система мер поддержки столичных компаний и жителей города на данный момент включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Исследование: в России выросло число заказов фрилансерам
Исследование: в России выросло число заказов фрилансерам
Шарлиз Терон рассказала, почему не доверяла режиссеру "Безумного Макса"
Шарлиз Терон рассказала, почему не доверяла режиссеру "Безумного
В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день
В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в
Брэдли Купер погулял с дочерью Леей в Нью-Йорке (и примерил ее повязку для волос)
Брэдли Купер погулял с дочерью Леей в Нью-Йорке (и примерил ее
ВЦИОМ рассказал об ошибках россиян в произношении слов
ВЦИОМ рассказал об ошибках россиян в произношении слов
Швеция приготовилась к рекордному кризису
Швеция приготовилась к рекордному кризису
В Нидерландах зарегистрировали случай передачи COVID-19 от норки человеку
В Нидерландах зарегистрировали случай передачи COVID-19 от норки
"Сейчас особая пора". Медведев анонсировал изменения в идеологии ЕР
"Сейчас особая пора". Медведев анонсировал изменения в идеологии ЕР
В Москве из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711
В Москве из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас
Трамп обозвал спикера Конгресса сумасшедшей из-за лекарства от коронавируса
Трамп обозвал спикера Конгресса сумасшедшей из-за лекарства от
У актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на коронавирус
У актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

В «ЛНР» хвастаются «промышленностью» и «продукцией»
Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные дни
Индекс издержек для бизнесменов представили в Москве
В Китае прибыль крупных промышленных предприятий в августе выросла на 19,5%