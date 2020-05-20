В Нидерландах зарегистрировали случай передачи COVID-19 от норки человеку

Влада Некрасова

Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны парламенту.

В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Фермы, на которых проживает более 20 тысяч норок, находятся в эпицентре вспышки коронавируса в стране. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.