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В новом сезоне "Ведьмака" появится еще один охотник на чудовищ, пишут СМИ

В новом сезоне "Ведьмака" появится еще один охотник на чудовищ, пишут СМИ
На сайте Redanian Intelligence, посвященном сериалу "Ведьмак" Netflix, опубликовали заметку, в которой сообщается, что во втором сезоне фэнтези-шоу, основанном на одноименной серии романов Анджея Сапковского, появится еще один охотник за сверхъестественным по имени Хемрик.

Как рассказал источник, его сыграет Джоэль Адриан ("Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Меч дракона"). Хемрика нет в книгах, поэтому трудно сказать, в каких эпизодах он будет задействован. По информации инсайдера, этот персонаж может фигурировать в воспоминаниях молодого Геральта (Генри Кавилл).

К актерскому составу также присоединится Вернон Добчефф ("Индиана Джонс и последний крестовый поход") и Алина Ильин. Они сыграют эльфов.


стало известно, что в новых эпизодах проекта можно будет увидеть Ясена Атора (Миссия невыполнима: Племя изгоев) в роли Коэна, Агнес Бьорн — Верена, Пола Бульона ("Острые козырьки") — Ламберт, Кристофера Хивью ("Игра престолов") – Нивеллен, Месию Симсон – Франческа и других.

В марте СМИ узнали, что съемки "Ведьмака", которые проходили в Великобритании, приостановили из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, премьеру не перенесли. Выход шоу запланирован на 2021 год.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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