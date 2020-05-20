В Подмосковье за стуки выявили 903 новых случая коронавируса

Алексей Вольцев

В Подмосковье за сутки выявлено 903 новых случая заболевания COVID-19, общее число случаев в регионе превысило 30 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"903 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 30 091", - говорится в сообщении.