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В Подмосковье за стуки выявили 903 новых случая коронавируса

В Подмосковье за стуки выявили 903 новых случая коронавируса
В Подмосковье за сутки выявлено 903 новых случая заболевания COVID-19, общее число случаев в регионе превысило 30 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"903 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 30 091", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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