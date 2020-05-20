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В Приморье рассчитали предполагаемые финансовые потери из-за COVID-19

В Приморье рассчитали предполагаемые финансовые потери из-за COVID-19
Бюджет Приморья, по пессимистичной оценке, по итогам года из-за ситуации с коронавирусом может потерять до 21 миллиарда рублей доходов, сообщила РИА Новости первый вице-губернатор региона – председатель краевого правительства Вера Щербина.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, ограничительные меры продлены до 31 мая. Власти региона сообщали, что на первом этапе кризиса спад был зафиксирован главным образом в сфере туризма и торговли с КНР, в апреле ситуация отразилась на всей экономике края. За март, апрель и май принято около десятка краевых законов, направленных на снижение ставок по региональным налогам. Также правительством края принято решение об "арендных каникулах" для бизнеса. Прорабатываются предложения по поддержке промышленных предприятий, расширению механизмов льготного лизинга, развитию программы переподготовки специалистов под нужды экономики края.

Отвечая на вопрос, сколько времени нужно экономике Приморья, чтобы восстановиться, Щербина отметила, что это действительно сложный вопрос, на который пока нельзя дать ответа.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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