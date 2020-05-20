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В России начали падать зарплаты

В России начали падать зарплатыФото: Евгений Одинов / РИА Новости

В России в апреле начали падать зарплаты, пишет Forbes, опросивший ведущие банки. Тенденцию зафиксировали в восьми из 30 крупнейших кредитных организаций страны.

Так, Сбербанк в апреле зафиксировал снижение зарплатного фонда клиентов из числа микропредприятий на 12 процентов, малого бизнеса — на 5 процентов. В сегменте крупного бизнеса снижение было менее заметным и ограничилось, по словам главы банка Германа Грефа, несколькими процентами.

ВТБ отметил падение зарплат клиентов на 3 процента по сравнению с мартом и рост на 5 процентов по сравнению с апрелем 2019 года. Юникредит банк зафиксировал незначительное снижение объема начисленных зарплат, но при этом рост по сравнению с показателями за первый квартал.

В Московском кредитном банке снижение составило 4 процента, в Росбанке — 10 процентов, в Тинькофф банке — 3 процента в среднем и 60 процентов по выплатам индивидуальных предпринимателей.

Банки «Дом.РФ», «Уралсиб» и Промсвязьбанк зафиксировали сохранение апрельских зарплатных начислений на прежнем уровне, а банк «ФК Открытие» — рост по сравнению с мартовскими показателями на один процент.

По словам опрошенных изданием экономистов, официальные данные могут не отражать реального положения вещей, поскольку в апреле некоторым сотрудникам могли быть выплачены бонусы и премии, а зарплаты отдельной категории граждан не учитываются в банках, поскольку выплачиваются наличными.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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