В России проведено более 7,5 млн тестов на коронавирус

Лидия Мартынова

В России проведено более 7,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 7,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведено 225,7 тыс. тестов на коронавирус».

Под медицинским наблюдением по состоянию на 20 мая остаются почти 274 тыс. человек по всей стране.

Напомним, по данным на 19 мая, в России зарегистрирован 299 941 случай Covid-19, 76 130 человек выздоровели, 2 837 скончались.