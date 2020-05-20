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В Россию захотели ввозить дефицитные санкционные товары

В Россию захотели ввозить дефицитные санкционные товарыФото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Россию захотели разрешить ввозить дефицитные санкционные товары. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк, передает ТАСС.

Законопроект даст право российскому правительству разрешать ввоз в Россию дефицитных подсанкционных товаров.

Сенаторы предлагают кабмину дать возможность принимать решение о ввозе в страну не только жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, но и товаров, «производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных».

В 2019 году Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила документ о новом расширении продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России. Тогда россиян задумали оставить без иностранного мяса, соков и консервов.

Предыдущее эмбарго привело к тому, что представители ФТС и Роспотребнадзора тоннами уничтожали санкционные товары, что вызывало критику в обществе — многие полагали, что эти продукты можно было раздать малоимущим. Президент России Владимир Путин с такой позицией не согласился, наоборот, он увидел в уничтожении продуктов экономический смысл.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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