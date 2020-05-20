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В Ростовской области начнут проводить тесты на антитела к COVID-19

В Ростовской области начнут проводить тесты на антитела к COVID-19

У жителей Ростовской области появилась возможность сдать анализы на антитела к коронавирусу, заявила Татьяна Быковская, глава регионального Минздрава, во время брифинга.

Министр пояснила, что для тех граждане, кого медики направят на тестирование, оно будет бесплатным. Для тех, кто по своей инициативе хочет сдать анализы, сейчас бесплатной возможности сделать тесты нет.

В конечном итоге, тестирование должно помочь врачам выяснить, вырабатывается ли у человека долгосрочный иммунитет после СOVID-19

Процедура проводится в лаборатории, забор крови делается из вены натощак. Результаты анализа будут готовы через два-три дня.

РБК напоминает, что, по данным на девятнадцатое мая, в регионе проведено в общей сложности более семидесяти семи тысяч тестов на коронавирус. В области было зарегистрировано 2645 случаев инфицирования, только за последние сутки выявлено 131 человек. Выздоровели 874 пациента, скончались — 31 человек.

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По материалам: u-f.ru

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